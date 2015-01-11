«Мы писали книгу для тех, кто любит Озерск»

20 декабря в Центре патриотического воспитания читального зала Центральной городской библиотеки Озёрска состоялась презентация книги А.В. Бочковой и И.И. Гашева «О чём рассказал нам «Вечный огонь».

Авторы книги – Альбина Валерьевна Бочкова, заслуженный учитель РФ, историк и Иван Иванович Гашев, председатель Совета ветеранов Озёрского городского округа.

На презентации присутствовали представители Управления образования, МКУ «Городской архив», Территориальной избирательной комиссии, Совета ветеранов Озерского городского округа, учащиеся восьмых классов лицея № 23 и школы № 27, жители города.

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Озерске был открыт 28 октября 1968 года, в этом году ему исполнилось 50 лет. А.В. Бочкова и И.И. Гашев – непосредственные участники этого события, именно им было предоставлено право зажечь «Вечный огонь».

Иван Иванович Гашев поделился своими воспоминаниями о подготовке, строительстве и открытии мемориала. Он рассказал о поездке делегации города в ЦК ВЛКСМ; о том, как это начинание поддержали жители города и общественность области; вспомнил, как люди в течение нескольких дней бесплатно работали в школах, на предприятиях и стройках, чтобы перечислить деньги в фонд строительства мемориала.

Ярким и эмоциональным было и выступление Альбины Валерьевны Бочковой. Она раскрыла «лабораторию» работы над книгой:

- Мы писали свою книгу для пытливых и любознательных читателей. Любить свой край, свой город можно лишь тогда, когда знаешь их историю. Мы задумывали свою работу, понимая, что у жителей нашего города есть определенный набор краеведческого материала и хотели собрать воедино историю мемориала.

В основу работы вошли материалы Свердловского, Челябинского и Озёрского архивов, живые рассказы современников событий.

Школьники совершили не одну экспедицию по местам гражданской войны на Южном Урале. Были встречи с бывшими партизанами отряда Блюхера, очевидцами событий. Мы записывали их рассказы, вели дневники, фотографировали, собирали вещи и документы тех лет, работали в библиотеках и архивах…

Каждому человеку, которому у Вечного огня положена плита памяти, посвящён отдельный очерк. В книге 94 иллюстрации.

В заключение своего выступления Альбина Валерьевна поблагодарила всех, кто поделился своими воспоминания, фотографиями; оказал помощь в подборе литературы и архивных материалов.

Особую благодарность она выразила директору ФГУП «ПО «Маяк» Михаилу Ивановичу Похлебаеву за помощь, оказанную в издании книги.

Авторы передали экземпляры книги в фонды городских и школьных библиотек и городского архива.

Мероприятие было подготовлено Центральной городской библиотекой совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа.

Информация предоставлена ЦГБ.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37976/