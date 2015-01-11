Мороз и пробки. В предновогодние дни на Южном Урале сильно похолодает

Последняя рабочая неделя декабря начнется в Челябинской области с крепких морозов. До минус 34 обещают синоптики этой ночью в отдельных районах Южного Урала.

На крайнем западе области в ночь на понедельник ожидается -19. Днем – такая же температура, а в низинах даже до -24. На улице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах Южного Урала возможны туманы. Такая погода продержится до среды.

Добавим, что несмотря на морозные дни, челябинцы не сидят дома. Со вчерашнего дня в южноуральской столице из-за предновогодней суеты наблюдаются пробки. Особенно трудно проехать рядом с крупными торговыми центрами. Припарковаться там сейчас почти невозможно.

https://www.cheltv.ru/moroz-i-probki-v-prednovogodnie-dni-na-yuzhnom-urale-silno-poholodaet/