Осенняя призывная кампания в Челябинской области выполнена на 98 процентов. На вторник, 25-е декабря, намечена последняя отправка.

На сегодняшний день «хвостик» осеннего призыва остался совсем незначительный – провожающим предстоит напутствовать на областном сборном пункте «Челябинск-Южный» еще не более 60-ти будущих солдат российской армии (государственное задание для нашего региона составляет нынче около трех тысяч 300 человек).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев, отправки будут идти все четыре предстоящих дня - областной сборный пункт не закроется и в выходные.

«Оставшихся ребят мы в основном будем направлять в части сухопутных войск. Небольшие команды будут уходить в Центральный, Восточный, Западный округа, но больше всего – в ЦВО, в его учебные подразделения, где южноуральцев будут обучать таким специальностям, как командир танка, командир боевой машины пехоты (БМП), механик-водитель, наводчик-оператор», - рассказал Александр Чернышев.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/prizyvnaya-kampaniya-v-chelyabinskoy-oblasti-vypolnena-na-98-procentov