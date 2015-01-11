Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года

Перед новогодними праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.

Напомним, выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31-е. Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.

Согласно законодательству рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

Первым рабочим днем в 2019 году для россиян станет 9 января.

https://dostup1.ru/society/Shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-ozhidaet-rossiyan-v-kontse-goda_112248.html