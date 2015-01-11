УКС может больше! И Ваш телевизор может больше!

В преддверии Нового года УКС представляет новый сервис для своих абонентов - Интерактивное телевидение 24часаТВ!
Первые 30 дней - в ПОДАРОК!
Вы можете подключить 24часаТВ... прямо сейчас!
Для Вас будут доступны 200 каналов и 2 онлайн-кинотеатра.
И это еще не все! Главные достоинства интерактивного ТВ:
СВОБОДА ВЫБОРА:
Вы сами решаете, что и когда смотреть. С каталогом легко отыскать всё самое интересное!
Ключевые теги: УКС-ТВ, 24часаТВ, бесплатно.
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