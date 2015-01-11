УКС может больше! И Ваш телевизор может больше!

В преддверии Нового года УКС представляет новый сервис для своих абонентов - Интерактивное телевидение 24часаТВ!

Первые 30 дней - в ПОДАРОК!

Вы можете подключить 24часаТВ... прямо сейчас!

Для Вас будут доступны 200 каналов и 2 онлайн-кинотеатра.

И это еще не все! Главные достоинства интерактивного ТВ:

СВОБОДА ВЫБОРА:

Вы сами решаете, что и когда смотреть. С каталогом легко отыскать всё самое интересное!