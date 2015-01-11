Экстренное предупреждение на четверг

Штормовой ветер и сильный снег прогнозируют на Южном Урале.

По информации синоптиков на территории Челябинской области ожидается ветер со скоростью до 18 м/с, в отдельных районах пройдут метели, днем на юге – сильный снег.

Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и корректировать маршруты движения.

При этом морозы на Южном Урале не отступают – при прояснении 27 декабря в Челябинской области ожидается до минус 33 градусов. Второй день школьники в Челябинске, Троицке и Магнитогорске не ходят на учебу из-за морозов.

https://dostup1.ru/society/Shtormovoy-veter-i-silnyy-sneg-prognoziruyut-na-Yuzhnom-Urale_112334.html