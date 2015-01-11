Информация по изменениям в законодательстве об обращении с твердыми коммунальными отходами и публичный договор для жителей и лиц, осуществляющих деятельность на территории кыштымского кластера.

1 января 2019 года Российская Федерация переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Деятельность по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера Челябинской области будет осуществляться единственным поставщиком данной услуги - региональным оператором ООО «Спецсервис». В Кыштымский кластер входят: Кыштымский городской округ, Верхнеуфалейский городской округ, Нязепетровскоий муниципальный район, Снежинский городской округ, Каслинский муниципальный район, Озёрский городской округ, Аргаяшский муниципальный район.

Все потребители: физические лица (проживающие в частных домовладениях, многоквартирных домах, владеющие садовыми участками) управляющие компании и ТСЖ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Кыштымского кластера Челябинской области, обязаны заключить договор по обращению с ТКО с региональным оператором ООО «Спецсервис». Все ранее заключенные договоры на оказание аналогичной услуги с 01.01.2019 года утрачивают юридическую силу и становятся недействительными.

Услуга по обращению с ТКО включает в себя: сбор, транспортирование, обработку (сортировку), захоронение ТКО, а так же плату за негативное воздействие на окружающую среду. С переходом на новую систему обращения с отходами услуга по обращению с ТКО переходит из категории жилищных в коммунальные.

Стоимость услуги по обращению с ТКО зависит от нормы образования отходов на человека и единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО установленными и утвержденными Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и рассчитывается исходя из числа постоянно или временно проживающих в жилом помещении. Стоимость услуги для юридических лиц зависит от норм накопления, утвержденных Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 42/1 от 31 августа 2017 года.

Официально опубликованный договор на услугу обращения с ТКО с региональным оператором обретает юридическую силу с 01.01.2019 года. Заключение письменного договора в твердом виде для физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) не обязательно. Для юридических лиц с 01 января 2019 года отсутствие договора на услугу по обращению с ТКО заключенного с региональным оператором или отказ от его заключения, влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

ТКО – это твердые коммунальные отходы, которые образуются жильцами в домах и квартирах: пищевые отходы и всевозможная тара и упаковка продуктов и изделий бытового назначения, пакеты и смёт из жилища. К твердым коммунальным отходам также относится аналогичные по составу отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Единый тариф на услуги регионального оператора утверждён Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24.12.2018г. № 87/3 и составляет 363,34 руб. за куб.м. Исходя из норм накопления, стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей многоквартирных домов составит 63,22 руб. с человека в месяц, а для жителей индивидуальных жилых домов 48,81 руб. с человека в месяц.

Форму договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вы можете найти на сайте Администрации Озёрского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/38001/