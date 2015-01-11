В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины

Роскачество подготовило ряд рекомендаций по выбору мандаринов – в частности, эксперты призывают не покупать фрукты с плесенью на кожуре, поскольку это может быть признаком грибкового поражения.

В памятке говорится, что внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается наличие повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов или крупных порезов. Однако внешние дефекты все же допускаются. По мнению специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы такие повреждения не переходили в гниль.

Отмечается, что зеленоватые мандарины, во-первых, не опасны, во-вторых – могут быть сочными и сладкими. Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она отстает. Кроме того, такие «пухлые» плоды легче повредить. Листочки на мандаринах – это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания.

https://dostup1.ru/society/V-Roskachestve-rasskazali-kak-pravilno-vybirat-mandariny_112339.html