Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Татышская.

25 декабря 2018 года в 06:22 часов на 9 км автодороги Татышская мужчина, 1990 года рождения, управляя автомобилем «КИА Рио», в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», при совершении обгона автобуса «Хендай», с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия», за управлением которого находился мужчина, 1972 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. Участники ДТП не пострадали. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД

Андрей Поцелуйко