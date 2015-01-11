Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Татышская.
25 декабря 2018 года в 06:22 часов на 9 км автодороги Татышская мужчина, 1990 года рождения, управляя автомобилем «КИА Рио», в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», при совершении обгона автобуса «Хендай», с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия», за управлением которого находился мужчина, 1972 года рождения.
Автомобили получили технические повреждения. Участники ДТП не пострадали. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Начальник ОГИБДД
Андрей Поцелуйко
Ключевые теги: ДТП, Татышская, расследование.
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