Сотрудники поисково-спасательной службы отметили свой профессиональный праздник

27 декабря в актовом зале администрации состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя. Сильных и отважных людей поздравили глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

Итоги уходящего года подвёл начальник Поисково-спасательной службы Владимир Мошняга. Он отметил, что в 2018 году единой дежурно-диспетчерской службой ПСС было проведено более 120 тысяч телефонных переговоров в связи с обращениями граждан. Все работники поисково-спасательной службы прошли обучение в Центре гражданской обороны и защиты населения Челябинской области по работе в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:

– Структурное подразделение Поисково-спасательной службы – Курсы гражданской обороны в этом году получили новую лицензию, провели обучение для 457 граждан, заняли третье место в смотре-конкурсе среди 43 муниципальных образований. Более семисот раз озерские спасатели выезжали по обращениям жителей округа, и помощь была оказана 1156 гражданам.

Работников Поисково-спасательной службы поблагодарил глава округа Евгений Щербаков:

– От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Все жители округа заинтересованы в бесперебойной работе этого подразделения, и с большим уважением относятся к вашей службе. Попадая в беду, люди теряются и полагаются на вашу выдержку, профессионализм и готовность прийти на помощь, несмотря ни на что.

Впереди новогодние праздники, поэтому хочу пожелать благополучия вам и вашим семьям, здоровья, исполнения задуманных планов, и чтобы экстренных аварийных случаев было как можно меньше. С праздником!

В ходе торжественного мероприятия почётными грамотами были отмечены: Александр Усачёв, Андрей Романов, Геннадий Кохтаев, Андрей Максимов, Пётр Пасхин и Андрей Банных.

Иван Степашов, Павел Брялин и Николай Коньшин были награждены медалями МЧС России «За содружество во имя спасения». Нагрудные знаки «За заслуги» вручены Вадиму Красичкову, Андрею Ткаченко и Николаю Лобачеву.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38039/