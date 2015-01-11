ХК «Трактор» в свой день рождения проведет благотворительную акцию

Хоккеисты и болельщики помогут семье тяжелобольного мальчика.

Как рассказал директор челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев, за помощью обратилась жительница Златоуста, постоянная болельщица «Трактора». Ее восьмилетнему сыну Семену нужно специальное кресло-подъемник.

«Трактор» и фонд «Родная» решили организовать благотворительную акцию. 28 декабря, в собственный день рождения, челябинская команда сыграет на домашней арене с «Барысом». Хокееисты «Трактора» выйдут на лед в ретро-форме. Образец этой формы выставят на аукцион. Кроме того средства для помощи ребенку соберут игроки и руководители «Трактора».

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