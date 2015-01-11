Евгений Щербаков поздравил спортсменов с достижениями в 2018 году

27 декабря в ДК «Строитель» состоялась церемония награждения жителей Озерского городского округа, достигших значительных результатов в области физической культуры и спорта в 2018 году.

В мероприятии приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, начальник Управления ФКиС Артур Гаврилов, председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев.

Церемония награждения проводится ежегодно в целях стимулирования профессиональной деятельности тренеров и спортсменов: отрадно, что с каждым разом она становится все более массовой. В этом году были поощрены благодарственным письмом главы округа и премией 237 человек - представители 19 федераций, занявшие призовые места на чемпионатах, первенствах и кубках Челябинской области, УрФО и России, а также сборная Озерска, ставшая победителем областной VII Спартакиады ветеранов труда и спорта «Здоровье».

В числе приглашенных на сцену дворца культуры были те, кто до этого поднимался на пьедесталы всероссийских соревнований: команда спасателей под руководством тренера Е.В. Романова (II место в XXVII Чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту); Сергеев А.В. и Старков А.В. под руководством тренера Волошина А.Н. (III место в Чемпионате России по спортивному туризму в дисциплине: «дистанция-водная-командная гонка»); Добрынин С.В., призер Чемпионата и Кубка России по спортивному ориентированию; Кулешов Н. Е. (III место в Первенстве России по спорту лиц с поражением ОДА, дисциплина – плавание); Лопаткин А. А. (II место в Первенстве России по спорту лиц с поражением ОДА, дисциплина – плавание); Золотарев О. Г., тренер спортсменов с поражением ОДА; Неделько А. В. и Трофимчук П. В. (I место в Чемпионате России по парусному спорту в классе «Микро»); Отрадных А. Г. (II место в XXV открытом Кубку России по плаванию в категории «Мастерс»); Сиротинина Л. В. (III место в V Спартакиаде пенсионеров России по легкой атлетике).

Вручая поощрения и приветствуя собравшихся, Евгений Щербаков отметил, что уходящий год стал успешным для озерских спортсменов, и выразил признательность всем, кто, стремясь к личному успеху, вместе с тем прославляет свою малую Родину. Глава округа тепло поздравил аудиторию с наступающим Новым годом и пожелал каждому из присутствующих новых спортивных достижений.

Чтобы воздать должное землякам, кто боролся и выигрывал, покорял секунды и метры, нашли искренние слова поддержки Артур Алексеев и Иван Гашев: «Спасибо вам за ваш труд, волю к победе и за достойное продолжение традиций озерского спорта». Они назвали имена победителей и призеров XXII Спартакиады ветеранов «Здоровье» Озерского городского округа (в личном первенстве и среди подразделений).

Церемония завершилась торжественным вручением знаков ГТО (27 – золотых, 2 серебряных) – в большинстве своем их обладателями стали представители СУ ФПС №1 МЧС России, в том числе начальник Специального управления Андрей Юферев.

Чествование спортсменов и тренеров продолжалось полтора часа, свой творческий подарок им преподнесли вокалисты Юрий Азанов и Ольга Валуева.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38046/