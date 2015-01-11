Железнодорожные переезды в Челябинской области взяли под прицел видеокамер

Техника позволит фиксировать нарушения правил дорожного движения и предотвратить аварии на путях.

В 2018 году техника появилась на пяти переездах, относящимся к ЮУЖД. Из них четыре – в Челябинской области и один – в Оренбургской. Камеры позволят фиксировать нарушения правил дорожного движения, а также предотвратить аварии на путях.

«Кроме того, в этом году были отремонтированы 16 железнодорожных переездов: четыре – на территории Челябинской области и по шесть – в Курганской и Оренбургской. На 13 переездах были заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, резинокордовое покрытие. Ещё на трех переездах обновлены устройства заграждения», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД - филиале ОАО «РЖД».

По данным ведомства, за 11 месяцев на территории ЮУЖД произошло 11 столкновений автомобилей с железнодорожными составами. Из них девять аварий произошло на переездах. Три ДТП зафиксированы на территории Челябинской области, четыре – в Оренбургской области, две – в Башкортостане. По одному ДТП произошло в Курганской области и на территории Казахстана.

http://www.chel.aif.ru/society/zheleznodorozhnye_pereezdy_v_chelyabinskoy_oblasti_vzyali_pod_pricel_videokamer