Подарок от региона получит каждый новорожденный в 2019 году

По инициативе главы Челябинской области Бориса Дубровского с 1 января 2019 года стартует региональная акция «Подарок новорожденному», приуроченная к юбилею региона.

"В рамках акции предусматривается вручение подарочного комплекта детских принадлежностей каждому ребенку, родившемуся в юбилейный год. В состав подарка входят товары, необходимые для ребенка в первые месяцы его жизни: кремы, салфетки, полотенце и пр."

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Подарочные комплекты женщинам, которые родили ребенка в 2019 году, вручат представители органов социальной защиты населения районов и городских округов области. Получить набор можно будет в родильном доме или в учреждении здоровья, где родился ребенок в понедельник, среду и пятницу. Для того чтобы получить подарок, необходимо предоставить три заявления: паспорт матери, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области.

Не останутся обделенными и дети, рожденные в 2019 году вне роддомов или учреждений здоровья. Для получения подарочного набора их родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/podarok-novorozhdennym-v-2019/