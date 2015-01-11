В Озёрске прошёл «Забег обещаний»

Как у вас прошло 1-ое января?

А в городском парке в полдень состоялся т.н. «Забег обещаний», который прошёл в 12-00 по местному времени во многих российских городах.

Суть мероприятия следующая: на номере участника необходимо написать обещание на этот, 2019 год, захватить с собой шапочку Деда мороза, ну и, конечно, самое главное - пробежать 2019 метров! По словам Юрия Ситникова, руководителя Центра развития общей физической подготовки «Гагарин», который явился одним из организаторов озёрского забега, в парке собралось около 20 с лишним человек, некоторые пришли целыми семьями!

Когда уже почти был дан старт, неожиданно бегуны повстречали Главу Озёрского городского округа Евгения Щербакова, который выбрался в лес, чтобы пробежать привычные 4 км. После недолгих переговоров Евгений Юрьевич присоединился к братии больших и маленьких Дедов морозов и честно, на одном дыхании, проделал намеченную дистанцию.

Мы спросили Главу ОГО, как он собирается провести остаток 1-го дня Нового года? По его словам, после бега он вернётся домой, чтобы забрать сына на каток, а вечер пройдёт в кругу семьи. На вопрос, какие виды физической активности он ещё предпочитает, Евгений Юрьевич ответил, что, несмотря на то, что у человека с его должностью каникул, по сути, не бывает, он постарается найти время для хоккея и катания на сноуборде.

Среди толпы бегущих мы также увидели Анну Устинову, многократную чемпионку соревнований по спортивному ориентированию, а ныне тренера, которая пришла на мероприятие всей семьёй. Старший сын Ерофей прибежал на финиш самым первым, а вот сама Анна намного отстала, чтобы поддержать среднего сына.

«Забег обещаний» закончился большой общей фотографией и чаепитием!

Кстати, какие же обещания дали сами себе большие и маленькие участники забега?

"Начать жизнь по-новому", "Стать лучше", "Приносить пользу", "Проводить больше времени с семьёй", "Быть добрее, ярче, легче, веселее!", "Быть смелым, быстрым, ловким", "Быть послушным, вежливым, сильным и никого не бояться!" и многие другие!

Между тем, Артём Чибисов, председатель озёрской Федерации лёгкой атлетики, пообещал заняться реализацией идеи появления "Школы бега". Отчасти этот проект воплотится в январе, когда в Профилактории под совместным руководством команд ЦРОФП "Гагарин" и Федерации начнётся 6-ти месячный цикл бесплатных занятий для детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Александра Лебедева