Пострадавшие в Магнитогорске получат помощь из резервного фонда РФ

Пострадавшие при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске получат адресную материальную помощь из резервного фонда правительства РФ – сумма поддержки пока не называется.

Помощь будет направлена членам семей на каждого погибшего или умершего в равных долях каждому члену семьи; на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью; на выплату гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости; на выплату гражданам, чьи условия жизни были нарушены в результате ЧС.

Напомним, ММК направил около 100 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении части дома, еще 20 млн выделил Сбербанк. По информации пресс-службы правительства региона, члены семей погибших в результате ЧС получат по 1 млн рублей; жильцам дома, которые получили тяжкий или средней тяжести вред здоровью, выплатят по 400 тыс., легкий – по 200 тыс. рублей.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Поисково-спасательная операция была завершена 3 января, из-под завалов извлечены тела 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов.

https://dostup1.ru/society/Postradavshie-v-Magnitogorske-poluchat-pomosch-iz-rezervnogo-fonda-RF_112522.html