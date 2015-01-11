Небесные подарки января-2019: соединение Юпитера, Венеры и «старушки»-Луны

Новый 2019 год начался для любителей астрономии с небесных подарков – жители Земли уже могли наблюдать самое большое Солнце года (3 января), новогодний звездопад (Квадрантиды в ночь на 4-е) и частичное солнечное затмение (6 января), а до конца месяца нас ждет еще несколько ярких небесных шоу.

Так, 21 января пройдет полное затмение Луны (макс. фаза 1,2 в 8.12 мск), видимое на западе и севере России; 22 января на утреннем небе можно будет наблюдать соединение Венеры и Юпитера, а 31-го к планетам присоединится стареющий серп Луны.

Добавим, 2019 год подарит землянам пять затмений: три солнечных (2 июля полное и 26 декабря кольцеобразное) и два лунных (21 января полное и 17 июля частное). Кроме полного затмения Солнца, все остальные будут доступными для наблюдений с территории России. Полное же лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения составит 1,05, наступит в 22.23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды.

https://dostup1.ru/society/Nebesnye-podarki-yanvarya-2019-soedinenie-Yupitera-Venery-i-starushki-Luny_112580.html