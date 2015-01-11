Кузница талантов. Хоккейной школе «Трактор” исполнилось 50 лет

Детская школа “Трактор” отметила 50-летие. Она была основана как секция по хоккею, но в 1968 году получила статус спортивного учреждения.

Юные хоккеисты режут коньками лед и пытаются пробить оборону голкипера. Школа “Трактор” – одна из самых сильных в мире. Это доказывают ее воспитанники. Именно здесь впервые встали на коньки бывший главный тренер сборной России Олег Знарок, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов.

“В школе работает 23 тренера – профессиональны самого высокого класса, в том числе и заслуженные тренеры России”, – отмечает Вячеслав Угрюмов, директор хоккейной школы “Трактор”.

А изначально это была секция по хоккею. Первая на Южном Урале. В 68-м ее преобразовали в школу. С юбилеем “Трактор” поздравляет один из крупнейших отечественных производителей медицинской техники.

“Мы хотим подарить школе новую разработку, которая поможет достигнуть наилучших олимпийских результатов и займет достойное место в медицинском кабинете”, – говорит Ксения Лукина, представитель компании “ЕЛАМЕД”.

Владимир Вовчук занимается в “Тракторе” восемь лет. Мама школьника Оксана знает: в хоккее без травм не бывает.

“Очень травмоопасный вид спорта, связанный с тяжелыми и не очень тяжелыми травмами. Приходится обращаться в медкабинет регулярно, часто пользуемся магнитом”, – делится Оксана Вовчук, мать хоккеиста.

“Благодаря ему очень быстро снимается воспаление, уменьшается отек, улучшается кровоснабжение, рассасываются гематомы, улучшается всасывание лекарственных веществ”, – отмечает Ольга Золотарева, врач хоккейной школы “Трактор”.

Сейчас в школе занимается более 750 хоккеистов. И все они мечтают об одном: с золотыми медалями в руках спеть гимн России на Олимпийских играх.

https://www.cheltv.ru/kuznitsa-talantov-hokkejnoj-shkole-traktor-ispolnilos-50-let/