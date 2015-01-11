Стало известно, когда православные будут отмечать Пасху в 2019 году

Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2019 году будет праздноваться 28 апреля.

Крещение Господне (Богоявление), которым завершатся Рождественские святки, отмечается 19 января, Сретение – 15 февраля. Великий Пост начнется 11 марта. Завершится он 27 апреля. Сырная седмица (Масленица) выпадает на 4-10 марта.+

Радоница (Родительский день) – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших – отмечается 7 мая. Петров Пост православные христиане будут соблюдать с 24 июня по 11 июля, а Успенский – с 14 по 27 августа.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-pravoslavnye-budut-otmechat-Pashu-v-2019-godu_112619.html