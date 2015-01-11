Вторая жизнь новогодних деревьев. Расставайтесь с лесной красавицей правильно

Витаминный коктейль для животных, питательное удобрение для растений и даже ценные вещества для воды!

Южноуральские садоводы, зоологи и экологи уверены: новогодние деревья могут принести пользу даже после того, как стойко выдержали все зимние праздники. И советуют не выбрасывать хвойные. Как применить елки и пихты, узнала корреспондент ГТРК “Южный Урал” Оксана Кузьмина.

Десятки деревьев скинуты в мусорные баки, а могли бы стать отличным кормом для животных, сетует зоозащитник Карен Даллакян. Четвероногие за обе щеки уплетают еловые, сосновые и пихтовые ветки – в них масса витаминов. Например, каротина в хвое больше, чем в моркови.

“Елочные ветки мы используем для кормления копытных и для подстилки”, – объясняет Карен Даллакян, президент фонда зоозащиты “Спаси меня”.

Полезную подстилку из хвои – правда, уже для растений – советуют делать и опытные огородники. Оказывается, сосновые иголки могут стать достойной альтернативой многим дорогим препаратам из магазина.

“Замульчировать землю такой хвоей или даже измельченными ветками – это будет великолепная помощь цветению гортензии. Точно также подсыпать под тую, под можжевельник”, – рекомендует Надежда Черненко, садовод.

Использовать полезные свойства хвои решили и люди. Еще задолго до научного открытия витаминов они знали ее целебные свойства. Российскую хвою даже экспортировали. И сейчас лечебные иголочки применяют в фитотерапии.

Чтобы приготовить витаминный отвар из хвои, не нужно быть профессионалом. Все достаточно просто. В кастрюлю мы кладем иголки, туда же можно добавить небольшие веточки и даже кору. Заливаем водой и кипятим минут 40. Затем выключаем. И через пару часов целебный и очень ароматный настой готов. Специалисты уверены: ванны с добавлением этого отвара способны избавить от депрессии. Настои можно использовать и для ингаляций.

“Дышим эфирными маслами, которые содержат фитонциды, и получаем оздоравливающий эффект”, – говорит Руслана Седых, заведующая отделением организации медпомощи детям в образовательных учреждениях.

Принести пользу хвойные деревья могут даже водоемам. Участники сообщества “Горожане” в социальной сети призывают утопить новогодние ели в Шершнях. По словам активистов, это не только поможет воссоздать испорченный людьми рельеф дна, но и будет способствовать росту водорослей. А еще пихтовые ветки можно пустить на банные веники. Они придадут сил и помогут с удовольствием приступить к работе после новогодних каникул.

https://www.cheltv.ru/vtoraya-zhizn-novogodnih-derevev-rasstavajtes-s-lesnoj-krasavitsej-pravilno/