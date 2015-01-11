УФАС проверяет обоснованность повышения цен на бензин

Специалисты антимонопольной службы ежедневно мониторят стоимость как на мелкооптовых точках, так и на заправках крупных поставщиков нефтепродуктов. Полученная информация направляется в Центральный аппарат ФАС России, передает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.
С начала года цена на автомобильное топливо в Челябинской области выросла в среднем на 70 копеек. Рост связывают с повышением НДС. По словам руководства антимонопольного ведомства, динамика цен на бензин не нарушает договоренностей между правительством и нефтяными компаниями.
https://www.cheltv.ru/ufas-proveryaet-obosnovannost-povysheniya-tsen-na-benzin/
Ключевые теги: УФАС, бензин, цены, 2019 год.
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