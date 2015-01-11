С 1 февраля в России стартует прием заявок в первый класс. Сколько южноуральцев сядут за парты в 2019?

Готовь первоклассника зимой. Уже 1500 тысячи южноуральских дошкольников могут готовить портфели и штудировать букварь. С 1 февраля в Челябинской области стартует прием детей, которые в 2019 году в первый раз пойдут в школу.

Готовь первоклассника зимой. Уже 1500 тысячи южноуральских дошкольников могут готовить портфели и штудировать букварь. С 1 февраля в Челябинской области стартует прием детей, которые в 2019 году в первый раз пойдут в школу.

В тестовом режиме приемная кампания началась еще в декабре и завершится к 18 января. В этом году родители будущих первоклашек смогут потренироваться в подаче заявлений через интернет. Заполнить форму пробной заявки можно на сайте Министерства образования.

Елена Коузова, первый замминистра образования Челябинской области: «Но обращаем внимание: это только проба пера. То есть 18 числа — это последний день тестового режима — и все. Он отключается, и все заявления исчезают. То есть это тест».

Всего за время тестового режима подано уже 1500 обращений. Самыми активными стали родители из Снежинска, Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Озерска. «Реальные» заявления в школы будут принимать с 1 февраля. Те, кто не успел подать заявку, смогут узнать, остались ли места в выбранной ими школе, 1 июля. Завершится кампания 5 сентября.

https://31tv.ru/novosti/s-1-fevralja-v-rossii-startuet-priem-zajavok-v-pervyj-klass-skolko-juzhnouralcev-sjadut-za-party-v-2019.html/