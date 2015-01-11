Сильную гололедицу прогнозируют Южному Уралу в понедельник

Сильный гололед, умеренный снег и небольшой мороз прогнозируют Челябинской области в понедельник.

«Будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели, слабый гололед, на дорогах гололедица, местами сильная», – говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться от минус 1 до 6 градусов, в горах – 6-11. Ночью похолодает до 9 градусов мороза. Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный – 3-8 м/с, отдельные порывы – до 13 м/с.

https://dostup1.ru/society/Silnuyu-gololeditsu-prognoziruyut-Yuzhnomu-Uralu-v-ponedelnik_112679.html