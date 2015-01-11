В Озерске бабушка получила пенсию купюрами банка приколов

В Озерске пенсионерка стала жертвой мошенницы – доплату к пенсии она получила купюрами банка приколов.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что к ней в квартиру пришла незнакомая женщина и под предлогом выплаты дотации к пенсии путем обмана похитила 10 тыс. рублей, при этом оставила билеты банка приколов.

Мошенницу задержали, это 38-летняя местная жительница. На допросе выяснилось, что она неоднократно обманывала пожилых людей, злоупотребляя их доверием.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают других пострадавших. «Сообщить о преступлении можно по телефонам: 2-50-78, 2-83-68 или 02 (код города: 35130)», – говорится в сообщении полиции.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-babushka-poluchila-pensiyu-kupyurami-banka-prikolov_112676.html