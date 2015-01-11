Жители Челябинской области меньше болеют ОРВИ

За время новогодних каникул заболеваемость ОРВИ на территории Челябинской области существенно снизилась, но медики прогнозируют, что ситуация изменится в худшую сторону.

С 31 декабря по 6 января к медикам по причине простудных заболеваний обратились 8 089 человек, что в три раза меньше, чем за последнюю неделю ушедшего 2018 года. При этом меньше болели и взрослые, и дети во всех населенных пунктах области, и диагноз «грипп» никому поставлен не был. Хотя специалисты уверены, что такое положение изменится.

Специалисты Роспотребнадзора говорят, что сейчас, когда школьники приступают к занятиям, количество заболевших может вырасти.

https://u74.ru/news/zdorovje/zhiteli-chelabinskoj-oblasti-menshe-bolejut-orvi-28054.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop