Медведев поручил изучить нормы газоснабжения после трагедий в Шахтах и Магнитке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов после взрывов газа в Магнитогорске (Челябинская область) и Шахтах (Ростовская область).

«С учетом того, что это второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, надо проанализировать общую ситуацию и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора. Сегодня у нас будет разговор по надзору. Посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, на обязанности управляющих компаний в этой сфере, потому что они отвечают только за тот объем газа, за те услуги, которые осуществляются до поставки в дом, дальше их обязанности прекращаются. Надо оценить, каким образом здесь более грамотно перераспределить обязанности. Надо провести разбор полетов – не только в следственной части, но и в части соответствия современным подходам действующих нормативных актов в сфере газоснабжения и использования газа», – заявил Дмитрий Медведев, дав соответствующее поручение своему заместителю Виталию Мутко.

Напомним, утром 14 января в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты обрушились два этажа. Погибла одна женщина, семь человек спасены, судьба четверых остается неизвестной. Рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, погибли 39 человек.+

После ЧП в Челябинской области проходит повсеместная проверка внутриквартирного газового оборудования.

https://dostup1.ru/society/Medvedev-poruchil-izuchit-normy-gazosnabzheniya-posle-tragediy-v-Shahtah-i-Magnitke_112729.html