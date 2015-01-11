Памяти Виктора Михайловича Завьялова

Пожалуй, нет ни одного взрослого жителя в Озёрске, кто не слышал имени этого легендарного музыканта!

Его талантом и трудом в Озёрске был создан и достиг настоящего мастерства известный оркестр,за свою историю ставший одним из символов нашего города!

В начале января (впрочем ,как и в любое другое время!) мы с благодарностью вспоминаем одного из самых уважаемых руководителей в городе, Заслуженного работника культуры РФ, дирижёра «Народного» коллектива «Эстрадный оркестр «Ровесник» Виктора Михайловича Завьялова!

19 января в ДК «Маяк» пройдёт ежегодная концертная программа джазового биг-бенда его имени - «Памяти Маэстро»!

В программе коллектива(руководитель Влад Завьялов)прозвучат джазовые инструментальные композиции,особо любимые Виктором Михайловичем Завьяловым; сольные выступления музыкантов эстрадного оркестра «Ровесник» и вокалистов "КДЦ": Анастасии и Елизаветы Серебренниковых, Алексея Бурцева, Катерины Андреевой и Дмитрия Капина!

Начало концерта в 17.00. касса: 6-77-52.