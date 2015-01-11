СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 202 происшествия, возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 13.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 8 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 5 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 10 выездов.

Было составлено 197 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 4 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 8 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 24 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 159 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 5 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск