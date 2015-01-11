Все в ЗАГС! 2019 год благоприятен для свадеб

В Санкт-Петербурге сотни человек выстроились в очередь у ЗАГСа ради получения “красивой даты” свадьбы. Очередь растянулась на многие десятки метров, заняв тротуар вдоль нескольких зданий.

По словам женихов и невест, места в очереди пришлось занимать ещё затемно. И все это ради того, чтобы получить заветные числа в свидетельство о браке. Дату можно выбрать с апреля по декабрь.

В ЗАГСах Южного Урала все спокойно.

“Почти 100 процентов заявлений на вступление брак мы получаем через портал госуслуг, – говорят в пресс-службе отдела по делам ЗАГС Челябинска, – спокойно и без очереди граждане могут сами выбрать интересующую их дату “.

Повышенным спросом в 2019 году традиционно будут пользоваться 14 февраля и 8 июля. Причем последний праздник – День Петра и Февронии Муромских приходится в этом году на понедельник. Но отделы ЗАГС готовы регистрировать желающих и в этот день.

Что же касается астрологического прогноза, то 2019 год Желтой Земляной Свиньи станет счастливым периодом для влюбленных. Свинья покровительствует парам, делает их жизнь спокойной и размеренной.

Если говорить о днях недели, астрологи рекомендуют обратить внимание на пятницу и воскресенье. А вот вторник, среда, четверг и суббота считаются категорически неблагоприятными для проведения торжества.

https://www.cheltv.ru/vse-v-zags-2019-god-blagopriyaten-dlya-svadeb/