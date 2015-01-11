Приглашаем на танец, который покорит ваши сердца

3 февраля в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» состоятся гастроли "Классического Русского балета" - московской труппы классического танца. Озерчане увидят постановку известного во всем мире «Лебединого озера».

Балет положен на музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Хореография - Мариуса Петипа, отца классического балета. Труппа «Классического Русского балета» исполнит "Лебединое озеро" в редакции Хасана Усманова. В постановке участвуют 30 человек. Балет "Лебединое озеро" будет представлен в укороченной гастрольной версии, в двух действиях и четырех картинах, общая продолжительность постановки - 2 часа 40 минут и один антракт.

«Классический Русский балет» - молодая, но успешная компания, она была основана в 2004 году, но за семь лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

Хасан Усманов 1973 года рождения, казах по национальности, в 1993 году закончил Московское академическое хореографическое училище, а затем и Московский хореографический институт. Работал не только в отечественных балетных коллективах, но и за рубежом; является не только художественным руководителем, но и солистом балета, часто исполняет главные партии.

Билеты можно приобрести в кассе Озерского театра драмы и комедии «Наш дом».

Подробнее о спектакле «Лебединое озеро» на http://www.rus-ballet.ru/rus/swan_lake_ru.html

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38133/