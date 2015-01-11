Больше половины южноуральцев не пускают домой газовиков

Большинство жителей Челябинской области не пускает специалистов в свои квартиры для проверки газового оборудования – об этом заявила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры региона Ольга Чумакова.

«Как говорят газовики, если 40% собственников пускают в квартиры – это уже хорошо. Кто-то уехал, кто-то сдает жилье. Получается, что у нас нет полного охвата для проверки», – пояснила Ольга Чумакова.

После трагедии в Магнитогорске губернатор Борис Дубровский распорядился провести проверку внутриквартирного газового оборудования во всех городах и районах региона. На Южном Урале насчитывается более 15 тыс. домов с газом (это 720 тыс. квартир), все их необходимо проверить. Специалисты уже начали обход.

Первый замначальника Госжилинспекции по Челябинской области Элла Никитина отметила, что на федеральном уровне разрабатываются законопроекты для повышения безопасности в домах с газовым оборудованием. Обсуждаются меры по усилению запаха газа за счет специальных добавок, чтобы в случае его утечки жильцы смогли быстрее его почувствовать. Поднимается вопрос об изготовлении плит с автоотключением в случае сбоя работы оборудования.

Что касается газоанализаторов – специальных датчиков, срабатывающих в случае утечки газа, сейчас домов с ними в Челябинской области нет. По мнению Никитиной, их установка в новостройках не будет действенной мерой, так как оборудование в новых домах выносится наружу.

Также Ольга Чумакова упомянула еще об одной проблеме в домах с газом – это пластиковые окна. «Евроокно не вылетает в момент взрыва, поэтому детонация приходится на стены дома, из-за чего он сильнее разрушается. Сейчас идут разговоры о том, чтобы при строительстве новых домов на кухнях с газовыми плитами устанавливать деревянные рамы», – пояснила представитель прокуратуры.

В Госжилинспекции призывают граждан самостоятельно заключать договоры на обслуживание газового оборудования. Список официальных газовых организаций можно найти на сайте ведомства. Также собственники могут узнать в своей УК, заключен ли такой договор.

О предстоящих проверках газовая организация или УК предупреждают заранее – объявление вывешивают на двери подъезда. Если собственники в это время не смогут быть дома, им нужно связаться с проверяющими и договориться о другом времени проверки. Жильцы, не обеспечивающие доступ в квартиру для проверки, будут нести административную ответственность. Максимальный штраф – 2 тыс. рублей. По словам Эллы Никитиной, за год его выписали 51 южноуральцу.

https://dostup1.ru/society/Bolshe-poloviny-yuzhnouraltsev-ne-puskayut-domoy-gazovikov-dlya-proverki_112790.html