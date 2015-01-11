Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Президент Владимир Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске – жертвами трагедии, которая произошла 31 декабря, стали 39 человек.

Такое заявление глава государства сделал на первом в этом году заседании правительства, на мероприятие был приглашен южноуральский губернатор Борис Дубровский.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома. Сейчас на месте трагедии проводится демонтаж разрушенных подъездов, ранее дом планировали разделить на два здания. Приоритетной версией СК называется взрыв бытового газа.

https://dostup1.ru/society/Putin-poruchil-rasselit-postradavshiy-ot-vzryva-dom-v-Magnitogorske_112800.html