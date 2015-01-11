Без пол-литра не обойтись? На АЗС могут появиться необычные ценники

Российские независимые автозаправки готовят различные маркетинговые ухищрения.

Так, на АЗС могут появиться таблички, указывающие цену на пол-литра топлива, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА “Новости”.

Такие предложения связаны с повышением цен на топливо в ближайшее время.

“Конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать “пресловутые 9 яиц”. Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра”, – пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Отметим, согласно ранее заключенным соглашениям, с 1 января 10 крупнейших топливных российских компаний повысили цены на топливо, но не более чем на 1,7% (с учетом также и повышения НДС). А с 1 февраля их должны индексировать таким образом, чтобы не превысить прогнозируемый среднегодовой уровень инфляции (4,6%). Добавим, что по итогам 2018 года рост цен на бензин составил, согласно данным Росстата, 9,4%.

https://www.cheltv.ru/bez-pol-litra-ne-obojtis-na-azs-mogut-poyavitsya-neobychnye-tsenniki/