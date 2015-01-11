«Мера вынужденная»: на Южном Урале подорожали детсады

Как минимум в двух городах Челябинской области увеличилась родительская плата за детский сад – соответствующие постановления появились на сайтах мэрии Магнитогорска и Кыштыма.

«Увеличение родительской платы с начала этого года обусловлено повышением цен в период с 2015 по 2018 год на продукты питания и товары, которые используются при хозяйственно-бытовом обслуживании детей. За прошедший период официальный уровень инфляции составил 15,3%. Кроме того, на уровень родительской платы также повлияло и повышение НДС с 18% до 20%, которое произошло с 1 января 2019 года», – говорится на сайте администрации Магнитогорска.

В настоящее время в металлургической столице размер родительской платы в детсадах составляет 113 рублей за один день 10,5-часового пребывания, 122 рубля за 12-часовое пребывание и 129 рублей за сутки.

В Кыштыме с 1 января 2019 года оплата за малышей в возрасте от 1 до 3 лет составит 85 рублей, за воспитанников от 3 до 7 лет – 94 рубля в день.

Чиновники напоминают, что для отдельных групп населения сохраняются меры социальной поддержки в виде льгот по родительской плате.

https://dostup1.ru/society/Mera-vynuzhdennaya-na-Yuzhnom-Urale-podorozhali-detsady_112820.html