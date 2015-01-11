Проверки домов вскрывают новые нарушения. Что делать, если газовой плите больше 20 лет?

Отключили газ и, возможно, спасли от очередной трагедии. Внеплановые проверки домов с газовым оборудованием только начались, а эксперты находят все новые нарушения.

Неработающая вентиляция, старые плиты и трубы. Корреспондент ГТРК “Южный Урал” Ксения Продай сегодня выясняла, как не оказаться виноватым в ЧП и отличить газовщиков от мошенников.

Сегодня Ярославу Юрину нужно обойти весь подъезд девятиэтажки на Новороссийской. Его цель – убедиться, что утечки газа нет. Эксперт сразу видит грубейше нарушение.

“В данной квартире не работает вентиляционный канал”, – говорит Ярослав Юрин.

Отключив газ, этой семье, возможно, спасли жизнь. Теперь прочищать люк – обязанность управляющей кампании.

“Сегодня придет специалист, который будет устранять проблему. Мало того, что мы травимся, ребенок травится. При приготовлении вытяжки нет, тяги нет, и мы дышим”, – отмечает Олеся Сафонова, житель дома на улице Новороссийской, 49.

Но этой работе мешают лжегазовики. Подрывают доверие к настоящим специалистам. Двери теперь люди открывают неохотно. Специальная книжка есть у каждого абонента Газэнергосервиса. Именно эта компания занимается обслуживанием 90 процентов всех многоквартирных домов в Челябинске, которые подключены к газу. Здесь есть все номера телефонов. Если в квартиру пришли и представились сотрудниками этой компании, всегда можно позвонить и проверить, действительно ли в доме проводится проверка. Сейчас задача – достучаться до жильцов во всех смыслах.

“Необходимо провести проверки внутриквартирного газового оборудования во всех домах с газовым подключением. Эта работа должна быть сделана качественно, должны быть сделаны выводы”, – подчеркивает Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Едва заметный запах газа – повод немедленно вызвать специалистов. Но не из своей квартиры. В такие моменты использование любой электроники может привести к трагедии.

“Не пытаться ремонтировать, ничего не делать, для этого есть мы”, – объясняет специалист.

В Челябинской области 15 тысяч домов подключены к газу. Из них три с половиной тысячи – в Челябинске. Почти все изношены.

“99 процентов газопровода отработали свои сроки эксплуатации. Срок эксплуатации газопровода составляет 30 лет. У нас дома газифицированные, ввод в эксплуатацию с 1955 года”, – информирует Виталий Бабкин, генеральный директор “Газэнергосервиса”.

Такие дома нужно капитально ремонтировать. Согласно изменениям в Жилищном кодексе, газовое оборудование должны заменить в первую очередь. А вот плиты в квартирах старше 20 лет обязаны отдать в утиль сами жильцы.

https://www.cheltv.ru/proverki-domov-vskryvayut-novye-narusheniya-chto-delat-esli-gazovoj-plite-bolshe-20-let/