Ударят ли на Южном Урале Крещенские морозы? Прогноз синоптиков

Осадки в Челябинской области в ближайшие дни продолжатся. В то же время серьезного похолодания синоптики не прогнозируют.

Так, сегодня днем, 18 января, воздух прогреется до -4°С; -9°С, в низинах — лишь до -10°С; -15°С. Местами пройдет небольшой снег (в Челябинске — без осадков), возможны слабые метели и гололедица на отдельных участках дорог.

В ночь на 19 января, когда православные будут отмечать Крещение, а многие по традиции — окунаться в прорубь, температура опустится до -15°С; -20°С, на севере — до -10°С, также возможен небольшой снег (в Челябинске — без существенных осадков). Днем в субботу ожидается до -5°С; -10°С, местами небольшой снег (в Челябинске — вновь без существенных осадков). Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду с отдельными порывами до 13 м/с.

https://www.cheltv.ru/udaryat-li-na-yuzhnom-urale-kreshhenskie-morozy-prognoz-sinoptikov/