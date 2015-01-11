«Аэрофлот” отменил рейсы из-за непогоды в Москве. Список

Об отмене 16 рейсов пассажиров предупредил “Аэрофлот”. Четырнадцать международных и междугородних, в том числе из Москвы в Челябинск, не состоятся сегодня. Причина – непогода, усиление ветра и снег. На завтра отменены два самолета: Волгоград – Москва и Челябинск – Москва. К этому времени известно и о планируемой задержке 60-ти рейсов “Аэрофлота”.

Также сегодня челябинцы больше шести часов ожидали вылета во Вьетнам. Воздушное судно Екатеринбург – Нячанг авиакомпании “Рояль Флайт” оказалось перегруженным.

https://www.cheltv.ru/aeroflot-otmenil-rejsy-iz-za-nepogody-v-moskve-spisok/