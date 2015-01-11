В праздновании Крещения приняли участие 70 тыс. южноуральцев

В Челябинской области в ночь с 18 на 19 января прошло 135 мероприятий, посвященных празднованию Крещению Господня, – на них побывали около 70 тыс. южноуральцев.

Массовые омовения прошли в купелях на территории 37 населенных пунктов. Обеспечивали безопасность на мероприятиях 500 полицейских, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества. Экипажи ГИБДД регулировали движение во избежание заторов. По данным полиции, празднования обошлись без ЧП.

https://dostup1.ru/society/V-prazdnovanii-Krescheniya-prinyali-uchastie-70-tys-yuzhnouraltsev_112897.html