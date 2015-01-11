Рождество без ограничения

Святочные дни, как правило, насыщены различными встречами и праздничными событиями.

Впервые в этом году взрослые и дети – воспитанники Духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска – принимали у себя в конференц-зале «Первоцвета» дорогих гостей из дома-интерната для детей с особенностями развития, с которым у прихода давно сложились теплые дружеские отношения.

К собравшимся обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН:

- Мы рады видеть сегодня здесь и наших гостей, и наших постоянных прихожан – сотрудников и соработников на ниве Христовой. Мы продолжаем эти радостные дни проводить вместе, делиться радостью о Рождестве Христовом, о празднике, который является в стране нашей праздником не только сугубо церковным, но и государственным, что лишний раз подчеркивает значение этого события для всех нас. Этот праздник дает нам лучшее, большее понимание того, что происходит с нами, что происходит со всем человечеством, что происходит в мире. Я вновь и вновь сердечно поздравляю всех с этим праздником.

В качестве творческого подарка гостям была представлена музыкально-хореографическая композиция по мотивам балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», подготовленная к празднику и взрослыми прихожанами, и ребятишками из братства «Покровская крепость».

После того, как отзвучали аплодисменты, к юным артистам обратилась директор дома-интерната Зоя Сергеевна ЛИТВИНОВА:

- Дорогие друзья! Мы сегодня попали на прекрасный праздник, который вы нам подарили! Вы такие сегодня красивые, такие славные, у вас всё так хорошо получилось! Мы сегодня так рады, что вы нас пригласили!

Большое спасибо за такой великолепный праздник! Он был понятен всем-всем! И мы сегодня получили большое удовольствие! Вы такие все талантливые растете! Спасибо вам!

Зоя Сергеевна передала выступавшим замечательную Ёлочку, сделанную руками воспитанников дома-интерната и сладкие подарки.

Впрочем, на этом встреча не закончилась. Все вместе еще водили хоровод, пели, а ребятишек из дома-интерната «первоцветовцы» поздравили рождественскими подарками.

Александр Волынцев