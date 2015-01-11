На Южном Урале похолодает до –34 градусов

К концу недели в Челябинской области ночные температуры в низинах опустятся до минус 34 градусов.

Такой прогноз синоптики дают на 24 января. В остальных территориях ожидается 24-29 градусов ночью и 12-17 – днем.

Во вторник, 22 января, ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, на западе – до сильного, в отдельных районах возможны метели, на отдельных участках дорог – гололедица. Ночные температуры составят 9-14 градусов, в низинах – 16-21. Днем прогнозируется 3-8 градусов со знаком «минус», в низинах – до минус двенадцати.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do--34-gradusov_112937.html