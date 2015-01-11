Челябинцы поделились фотографиями «кровавой» Луны в соцсетях

В понедельник, 21 января, произошло первое в 2019 году лунное затмение. Астрономы предупреждали, что южноуральцы смогут наблюдать лишь частичные и полутеневые фазы затмения; явление, когда Луна полностью исчезнет с неба, в России увидели только жители самых северных районов. Однако некоторым южноуральцам все же удалось сфотографировать пусть не «кровавую», но розовую луну.

Изменяющийся цвет спутника ученые объясняют тем, что в момент затмения Земля, ее сателлит и Солнце становятся в одну линию, и Луна попадает постепенно в тень планеты, принимая кровавый оттенок.

По словам астрологов, полнолуние 21 января проходит в созвездии Льва и затронет сферу чувств; в эти сутки влияние небесных тел будет особенно сильно, поэтому рекомендуется сдерживать эмоции и отказаться от грубости.

Следующее затмение Луны будет частным и произойдет 16 июля 2019 года.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsy-podelilis-fotografiyami-krovavoy-Luny-v-sotssetyah_112923.html