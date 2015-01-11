В жилых домах будет проведена ревизия газового оборудования

В понедельник на аппаратном совещании глава круга Евгений Щербаков дал поручение своему первому заместителю и начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации провести ревизию газового оборудования в многоквартирных домах.

– Бытовой газ может быть очень опасным, если не соблюдаются все необходимые требования его эксплуатации, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Глава округа дал поручение первому заместителю Ивану Сбитневу, начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Наталье Левиной, газовым службам и управляющим компаниям организовать работу по ревизии газового оборудования:

– Необходимо проверить текущее состояние оборудования, выявить проблемы и наметить оперативные мероприятия, которые надо провести быстро и адресно. В этом вопросе мы должны быть на сто процентов уверены в безопасности.

– По информации ООО «Озерскгаз», они уже получили распоряжение о проведении проверки газовых систем в Озерском городском округе, за исключением посёлка Новогорный (обслуживает ООО «Добрострой»), – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Задача администрации – проконтролировать ход выполнения этих мероприятий. Но самая главная наша задача – ещё раз обратить внимание жителей округа на то, что любое вмешательство в работу газового оборудования не специалистами, несертифицированными, нелицензионными организациями может привести к серьёзным последствиям.

Иван Сбитнев отметил, что в течение этого месяца были выявлены неоднократные случаи, когда жители, игнорируя требования безопасности, обращались к различным организациям для выполнения работ на газовом оборудовании. В результате из строя выходило штатное оборудование, которое приходилось срочно менять. Кроме того, в ходе ремонта применялись материалы небезопасные для газового оборудования.

Обращаем внимание жителей на то, что необходимо строго соблюдать правила эксплуатации. В случае возникновения нештатных ситуаций немедленно сообщать в службу 112 или в службу «Озерскгаз» по телефону 04.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38179/