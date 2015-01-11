Пенсионер из Озерска создал первую в истории коллекцию значков-гербов всех городов Челябинской области

Бывший работник ПО “Маяк”, а ныне пенсионер — 61-летний Геннадий Мокробородов — сделал необычный подарок к 85-летнему юбилею Челябинской области — выпустил коллекцию значков с гербами городов региона. Всего в комплекте 33 города, тираж каждого значка — 300 штук. Мужчина не скрывает, что коллекция не только радует душу заядлого коллекционера, но и представляет собой коммерческий проект. Значки он намерен реализовывать среди таких же, как и он, фанатов — фалеристов (так называют людей, собирающих значки. прим. ред).

Геннадий увлекается собиранием значков почти 50 лет — с самого детства. В его арсенале сотни геральдических экземпляров и около 5000 значков тематической направленности. Он может похвастаться значком из сотен городов России, а в какой-то момент поймал себя на мысли: “Как же так? Ведь наших, южноуральских-то и нет”. Идея создать значки с гербами городов Челябинской области возникла почти два года назад. С тех пор мужчина шел к реализации проекта. На одной фабрик Москвы значки отливали постепенно, по мере появления денег в распоряжении Геннадия. Сначала отлили Челябинск, потом Озерск, Южноуральск, Кыштым, Сим, Еткуль и так далее.

“Дело это далеко не дешевое”, — отмечает Геннадий, поэтому окончательно воплотить задумку в жизнь помогли друзья-предприниматели.

— Это дорого еще и потому, что делали значки из цельных листов алюминия. Есть другой способ: берется металлическая крошка, смешивается, запекается и из этой смеси отливают. Но изделия получаются некачественными, долго не продержатся. У меня хранятся одни из первых моих значков 69-71 годов, они как раз изготовлены из цельных листов так с ними хоть что делай — ничего не будет, — рассказал “Хорошим новостям” Геннадий Мокробородов.

Теперь у региона появились значки с гербами всех городов: от ладоней с пирамидами — геральдических символов самого маленького городка области — Миньяра, до верблюда южноуральской столицы. Конечно, интересует эксклюзивная коллекция в основном коллекционеров, поэтому выпустили ограниченную серию.

Впрочем на достигнутом Геннадий останавливаться не собирается: в планах — выпустить серию с символикой районов, а также комплект с городами “Южноуральской Европы”: — селами Париж, Берлин, Фершампенуаз, Варна и другими.

https://hornews.com/history/pensioner_iz_ozerska_sozdal_pervuyu_v_istorii_kollektsiyu_znachkov-gerbov_vseh_gorodov_chelyabinskoy_oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop