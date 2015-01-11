У 700 южноуральцев нашли рак при диспансеризации

В Челябинской области подвели итоги диспансеризации взрослых – за 2018 год обследования прошли свыше 385 тыс. человек, более чем у 700 нашли злокачественные образования.

Осмотры врачей выявили 95,89 тыс. случаев заболеваний. Лидеры патологий – болезни системы кровообращения – 23,97 тыс. случаев, на втором месте находятся заболевания органов дыхания – 4,75 тыс. Подозрения на сахарный диабет выявлены у 1,96 тыс.

В прошлом году специалисты уделили особое внимание раннему выявлению онкозаболеваний. За год обследования показали 1,63 тыс. подозрений на новообразования, среди которых 729 – злокачественные. На данный момент 601 случай новообразований уже подтвердился.

«В 2019 году диспансеризацию смогут пройти 588 тыс. человек. Диспансеризация – это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, что увеличит шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь», – отмечает Ольга Агеева, главный специалист по профилактической медицине Минздрава.

На обследование приглашают всех граждан старше 18 лет. При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. В больницу желательно приходить натощак.

https://dostup1.ru/medicine/U-700-yuzhnouraltsev-nashli-rak-pri-dispanserizatsii_112944.html