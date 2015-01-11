По Первому каналу показали нашумевшее видео с жителем Озёрска

21-го января в программе "Время покажет" на Первом канале засветился озерчанин, который почувствал запах газа в доме и вызвал аварийную службу.

В минувшие выходные озёрские соцсети облетело видео, в котором житель нашего города сообщает о запахе газа в подъезде на Набережной, 27. По его словам, несколько дней назад прибывшие работники газовой службы сказали, что это пахнет жареной картошкой и обмотали участок трубы синей изолентой.

С помощью зажигалки озерчанин решил проверить, продолжает ли идти газ, при этом снова вызвав специалистов, которые, как отметил герой видео, не слишком торопятся на место события.

Смотреть с 6-ой минуты.

https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/delo-skripaley-chudesnoe-spasenie-vremya-pokazhet-vypusk-ot-21-01-2019