По Первому каналу показали нашумевшее видео с жителем Озёрска

21-го января в программе "Время покажет" на Первом канале засветился озерчанин, который почувствал запах газа в доме и вызвал аварийную службу.
В минувшие выходные озёрские соцсети облетело видео, в котором житель нашего города сообщает о запахе газа в подъезде на Набережной, 27. По его словам, несколько дней назад прибывшие работники газовой службы сказали, что это пахнет жареной картошкой и обмотали участок трубы синей изолентой.
С помощью зажигалки озерчанин решил проверить, продолжает ли идти газ, при этом снова вызвав специалистов, которые, как отметил герой видео, не слишком торопятся на место события.
Смотреть с 6-ой минуты.
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/delo-skripaley-chudesnoe-spasenie-vremya-pokazhet-vypusk-ot-21-01-2019
Ключевые теги: газ, Озёрск, Первый канал.
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