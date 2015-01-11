Как сообщает сайт Администрации Озёрского городского округа, произошла авария на магистральном водоводе на улице Мишенкова!

В результате, резко снизилось давление при подаче ресурса потребителям на ДОКе и частично в старом микрорайоне.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварии: отключен дефектный участок и решается вопрос по введению в строй резервных линий для возобновления в полном объеме холодного водоснабжения. Ночью будут произведены уборка и отсыпка территории.

Администрация просит жителей быть внимательными при передвижении в районе аварии. Участок ул. Мишенкова от пр. Ленина до ул. Комсомольской временно перекрыт для автотранспорта.

Причины происшествия устанавливаются, для анализа ситуации будет создана специальная комиссия.

Между тем, как сообщает наш корреспондент, вот уже неделю ведутся работы в районе дома № 18 на проспекте Ленина. По словам его жителей, сначала был разрыт совсем не большой участок территории, который затем стал разрастаться и достиг 1-го подъезда.

Информация с сайта http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/38193/ и из собственных источников