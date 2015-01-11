Внимание! Водоснабжение восстановлено

По состоянию на 20:00 22-го января холодное водоснабжение восстановлено во всех многоквартирных домах Озерска.
Ремонт на участке магистрального водовода начнётся сегодня утром.
По-прежнему просим вас быть внимательными при передвижении в районе аварии. Участок ул. Мишенкова от пр. Ленина до ул. Комсомольской будет перекрыт для автотранспорта вплоть до завершения ремонтных работ.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/38194/
Ключевые теги: водоснабжение, Озёрск, авария, ремонт.
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