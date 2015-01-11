Осторожно, бури! В первой половине февраля нас ждут сильные магнитные бури

Сразу же 4 волны магнитных бурь ждет нас в начале февраля.

Первая – достаточно слабая, ожидается 5 февраля. Максимум, что придется испытать метеозависимым – это нервозность.

Следующая магнитная буря произойдёт 7 февраля. И она будет более серьезной. Люди начнут испытывать кислородное голодание клеток. Специалисты предупреждают: за один день увеличится количество инсультов и инфарктов.

10 февраля необходимо контролировать свои негативные эмоциональные порывы, вызванные третьей бурей. Ссоры только усугубят ситуацию, а не станут её решением.

И последнее явление, самое сильное, случится 15 февраля.

Людям с хроническими заболеваниями стоит быть готовыми к ухудшению состояния. Как минимум подготовить аптечку с лекарствами первой необходимости.

https://www.cheltv.ru/ostorozhno-buri-v-pervoj-polovine-fevralya-nas-zhdut-silnye-magnitnye-buri/