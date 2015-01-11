Коммунальщики работают над устранением последствий аварии

Вчера 22 января во время подготовительных работ к проведению планового ремонта на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения (диаметром 600 мм), расположенного по ул. Мишенкова, произошла аварийная ситуация.

Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, ранее на этом участке был дефект трубы, поэтому было принято решение устранить его в плановом режиме. Но при проведении земляных работ произошло разрушение участка трубопровода. Порыв трубы стал причиной затопления ул. Мишенкова, а также ул. Комсомольской и пр. Ленина. Силами МПКХ были предприняты меры по отключению данного участка трубопровода, и работникам предприятия пришлось работать уже не в плановом, а в аварийном режиме.

Для того, чтобы снизить напор воды, попадающей на улицы старой части города, было снижено давление в сети холодного водоснабжения по всему городу. В результате в жилых домах во всём городе, за исключением мкр. Заозёрный, не было водоснабжения в течение трёх часов. Силами МПКХ аварийный участок незамедлительно был отключен, давление в сети восстановлено и ближе к 20:00 часам 22 января водоснабжение холодной водой было восстановлено в жилых домах, на предприятиях и в учреждениях. Но полностью перекрыть поступление воды на данном участке специалистам пока не удалось.

Сегодня 23 января будут предприняты меры, чтобы окончательно устранить утечку, откачать воду и начать работы по ремонту аварийного участка трубопровода.

Главой округа Евгением Щербаковым даны распоряжения всем муниципальным службам принять активное участие в работе по восстановлению системы водоснабжения. На месте аварии проведение работ курирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

– Работа по устранению аварии организована. Силы, необходимые материалы и техника есть. Кроме того, глава округа Евгений Щербаков обратился за помощью к специалистам ФГУП «ПО «Маяк». В случае необходимости, они готовы подключиться к работе.

Пока водоснабжение осуществляется в полном объёме. Ни один объект социально-культурного назначения не закрыт, все школы и детские сады продолжают работать. В жилых домах холодная вода есть.

Возможно, что сегодня может возникнуть необходимость снизить рабочее давление в водопроводной системе города, но это будет производиться в плановом режиме. Будут проведены все необходимые подготовительные мероприятия. Жители Озерска будут проинформированы заранее.

Пресс-служба органов местного самоуправления будет оперативно информировать о ситуации.

Фото из собственных источников

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38197/