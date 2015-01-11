В муниципальных общежитиях продолжаются ремонты

Глава округа Евгений Щербаков совместно с первым заместителем Иваном Сбитневым посетили общежития, расположенные в Озерске. В ходе рабочей поездки они проверили текущее положение дел, оценили качество ремонтных работ, выполненных за последние три года.

Всего в Озерском городском округе располагается девять общежитий. Здания для них были построены в 1950-х годах. В течение последних трёх лет из бюджета округа на проведение ремонтных работ и обеспечение пожарной безопасности в общежитиях было выделено порядка 3 млн рублей. Следует отметить, что общежития, которые ранее предназначались для проживания рабочей молодёжи, в настоящее время являются скорее семейными. Поэтому главой округа и депутатским корпусом уделяется внимание созданию достойных условий проживания.

В частности, в общежитии по ул. Менделеева, 10 проживают порядка 150 жителей города разных возрастов, в том числе семьи с детьми, 82 студента МИФИ и около 20 человек командированных строителей. Как пояснил директор МУ «Социальная сфера» Владимир Зинин, здание было введено в эксплуатацию 65 лет назад, и капитальный ремонт здесь не проводился. Для того, чтобы поддерживать его в должном состоянии необходимо постоянно вкладывать средства и вести строительные работы:

– За последние два года на всех этажах был заменен линолеум и входная дверь. В этом году планируем заменить дверь на запасном выходе. Из современных ПВХ конструкций было обустроено рабочее место вахтёра. Это позволило дежурным комфортно работать. Кроме того, теперь ограничен доступ к системе пожарной сигнализации, журналам и ключам.

– Следующий этап – это ремонт женской душевой, – отметил Владимир Зинин. – Ремонтные работы начнутся через 10 дней. Кроме того, во всех общежитиях, в том числе на ул. Уральской,3,4 и 7 постоянно проводится текущий ремонт мест общего пользования: туалетов, умывальных комнат, кухни и лестничных клеток.

В общежитии на ул. Уральской,4 проживают около 150 человек, из них семьдесят – это студентки музыкального колледжа. В прошлом году в этом общежитии была капитально отремонтирована женская душевая и на двух этажах заменён линолеум. В этом году замена линолеума будет завершена во всём здании, также запланировано отремонтировать входную группу.

В общежитиях на ул.Уральская,7 и на ул.Уральской, 3 замена линолеума выполнена полностью. Кроме того, на ул.Уральской,7 в прошлом году была заменена входная группа, которая соответствует требованиям пожарной безопасности. В этом году планируется заменить оконные блоки и радиаторы, которые располагаются на центральной лестнице.

По итогам рабочей поездки Евгений Щербаков отметил, что муниципальным предприятием «Социальная сфера» за три года была проведена большая работа:

– Сегодня мы увидели, что средства используются грамотно, направляются на благо людей, на то, чтобы проживание в общежитиях Озерска стало более комфортным. Напомню, что в прошлом году также был сделан ремонт в общежитии посёлка Новогорный.

Очевидно, что необходимо сделать ещё очень много, и сразу все проблемы не решить. Главное, что здесь работает слаженный коллектив, энергичный заинтересованный директор. Сегодня мы говорили о том, что необходимо закупать электроплиты, продолжать ремонтные работы. Администрация и, я думаю, депутатский корпус готовы оказывать поддержку, чтобы эта работа была продолжена.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38203/